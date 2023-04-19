В Нижневартовской окружной клинической больнице нашли труп мужчины

Фото: архив КП

В Нижневартовской окружной клинической больнице произошло ЧП. В туалете неврологического отделения нашли труп мужчины. Информация об этом появилась в паблике «ЧП В Нижневартовске» в соцсети ВКонтакте. «Комсомольская правда - Югра» связалась с пресс-службой следственного комитета Югры, чтобы уточнить информацию. Нам подтвердили, что сообщение правдиво и в больнице действительно скончался пациент.

- Труп мужчины обнаружен без признаков насильственной смерти. Сотрудники следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации Нижневартовской окружной клинической больницы, мужчину нашли сегодня, 19 апреля 2023 года при попытке суицида.

- Пациент Нижневартовской окружной клинической больницы был обнаружен в туалете отделения неврологии при попытке суицида. Медицинскими работниками сразу же были начаты реанимационные мероприятия. По истечении тридцати минут констатирована биологическая смерть. Вся необходимая информация была представлена в полицию и следственный комитет города - рассказали в медучреждении.

В больнице уточнили, что пациент поступил в медучреждение вчера по самообращению. А сейчас на месте работают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нягани в запертой квартире нашли тело мужчины. Попасть в квартиру полицейские смогли только благодаря спасателям.