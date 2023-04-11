В Нягани в запертой квартире нашли тело мужчины

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В запертой квартире в Нягани нашли тело мужчины. Доступ в квартиру полицейским обеспечили сотрудники Центроспаса.

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда Октябрьского района учреждения «Центроспас-Югория» выезжали на улицу Речная в Нягани по сообщению: требуется обеспечить доступ в квартиру сотрудникам полиции - сообщили в учреждении.

Специалисты вскрыли замок двери при помощи специального оборудования и обнаружили тело мужчины 1965 года рождения без признаков жизни. Дальнейшую работу проводили правоохранительные органы.