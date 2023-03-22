Мэрия Нижневартовска прокомментировала ситуацию с разрушением детского сада №47

Фото: МБДОУ ДС 47 «Успех» г. Нижневартовск

Сегодня в соцсетях активно обсуждается вопрос, связанный с обрушением кирпичного фасада детского сада «Успех» в Нижневартовске. Из-за того, что у здания обрушилась часть стены, там образовалась дыра. Негодующие жители пожаловались на это в одной из групп в соцсети. Помимо этого, они написали, что в учреждении течёт крыша, пахнет канализацией, а осенью была только холодная вода. Пользователи соцсетей возмутились состоянием детского сада и поинтересовались, почему такой объект все еще не был отремонтирован.

Фото: соцсети

В мэрии Нижневартовска не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши детсада. В ответ на сообщение горожан власти сообщили, что летом будет проведен ремонт кровли здания, а после этого должны будут привести в порядок и фасад детского сада. При этом о безопасности детей и сотрудников детского сада в администрации ничего не сказали, но отметили, что угрозы обрушения здания нет.

- Подготовлена техническая документация для проведения аукциона по ремонту фасада детского сада №47. Он состоится в апреле. В этом году запланированы работы по капитальному ремонту кровли и по текущему ремонту фасада здания детского сада, - сказал заместитель директора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов.

Специалисты обследовали стены здания и отметили, что произошло разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки здания, который не несет технологической нагрузки.

По словам представителя управляющего совета от родительской общественности детского сада Ольги Заболоцких, все меры безопасности были приняты. На видео, которое опубликовали в своем телеграм-канале представители администрации, видно, что проход с той стороны здания, где произошло разрушение фасада, перекрыт ограничительными лентами.

Ситуацию контролируют общественники. Так, Айдар Мустафин вместе с коллегами из Общественного совета проследят за качественным выполнением всех ремонтных работ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в Нижневартовске жильцы дома по улице Мира 8-А обнаружили трещину в несущей балке. Люди, живущие в домах рядом с разрушенной пятиэтажкой, боятся новой трагедии и съезжают из дома.