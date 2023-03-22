Фото: соцсети

В Нижневартовске разрушается фасад детского сада №47. Об этом сообщили местные жители. Очевидцы жалуются на то, что в здании обрушился кирпич, а в стене образовалась дыра.

- Детский сад 47, 14 микрорайон разрушается фасад здания. Крыша течёт, несколько месяцев стоял запах канализации, осенью вообще была только холодная вода. Это хорошо, что когда падал кирпич никто не проходил там. Очевидно же, что проблема не первый год с ремонтом. Не может здание за год прийти в такое состояние - говорится в сообщении анонимного автора в группе «Привет, сей час Нижневартовск».

В публикации автор обратился к мэрии города и приложил фото здания. Пост быстро разлетелся по различным пабликам и набрал тысячи просмотров. В комментариях к записи пользователи возмутились состоянием детского сада: «Какой ужас! Как вообще можно разрешать в таком здании держать детский сад?» - написала одна из пользователей соцсети Елена.

Вопрос вызвал столько споров и обсуждений, что местная администрация не смогла оставаться в стороне и поспешила успокоить горожан. В комментариях под постом официальный представитель администрации города отметил, что опасности в том, что происходит с зданием нет.

- Обследование стены детского сада № 47 "Успех" показало, что под воздействием воды, стекающей с кровли, происходит разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки здания. Облицовочный слой не является конструктивом здания и, соответственно, не несёт технологической нагрузки. Опасность разрушения здания отсутствует - говорится в ответе администрации.

Фото: соцсети

Власти рассказали, что летом в садике запланирован капитальный ремонт кровли, затем сделают текущий ремонт фасада здания. Для проведения ремонтных работ по кровле уже подготовлена аукционная документация.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске из-за прорыва теплотрассы рухнул лестничный пролет в многоквартирном доме. После появления трещины в стене обвалилась входная лестница.