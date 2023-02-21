В Нижневартовске из-за прорыва теплотрассы рухнул лестничный пролет в многоквартирном доме

Фото: Анатолий Криста

Нижневартовск все еще помнит ЧП на Мира 6-А, когда из-за взрыва газа произошло частичное обрушение дома, вследствие чего погибли 10 человек. Это случилось в декабре 2022 года, а сегодня утром стало известно о новом инциденте, связанном с разрушением дома. На этот раз в одном из жилых домов обвалился лестничный пролет. Как сообщил депутат городской думы Анатолий Криста в своих соцсетях, лестница обрушилась на Заводской, 13. Он разместил фото и видео инцидента и отметил, что подобное происходит там уже в третий раз, несмотря на то, что дом после капитального ремонта.

- Сегодня ночью около трёх часов произошёл порыв теплосетей в подвале дома по улице Заводская 13. Произошло обрушение входной лестницы . Ещё 10 февраля жители заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. Возможно это и стало причиной порыва трубы. На месте аварии работает аварийная бригада под руководством директора ПРЭТ 3 - говорится в сообщении депутата.

Фото: Анатолий Криста

По его словам, этот дом, как и рядом стоящие прошли капитальный ремонт, но работы выполнены только по фасаду.

- В первую очередь при ремонте должны были заменить инженерные сети, так как дому 44 года и там все сгнило. Снаружи дом — конфетка, а внутри? По пояснениям жителей небольшая трещина в стене стала увеличиваться. Появился шум воды, вчера дважды вызывали сантехников, а ночью, очевидно, произошла подвижка стены, что повредило трубы отопления - пишет Анатолий Криста.

Фото: Анатолий Криста

К счастью, в этот раз авария не привела к человеческим жертвам, но то, что дом находится не в самом лучшем состоянии, свидетельствует фото и видео, которые сняли на месте коммунальной аварии. Люди, живущие там не хотят ремонта, а просят, чтобы дом снесли.

На ситуацию быстро отреагировали в администрации города, подтвердив, что в подъезде произошел порыв трубопровода и обрушение лестничного пролета.

- Для ремонта трубопровода было отключено отопление, проводятся работы по его запуску. Также идут восстановительные работы лестничной конструкции. Причины ее обрушения будут устанавливаться в ходе проведения работ. Водоснабжение в доме не отключали, подвоз воды не требуется - сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Тимофей Шевченко также прокомментировал ситуацию и рассказал, что сейчас аварийная бригада управляющей компании работает над устранением утечки.

Фото: Анатолий Криста

- Мы держим ситуацию на контроле, на месте и директор, и главный инженер ПРЭТ-3, восстановительные работы идут полным ходом. Обвалился лестничный марш на первом этаже, это ненесущая конструкция. Как только утечку в подвале устранят, лестницу восстановят. Опасности обрушения дома нет, - сказал Тимофей Шевченко.