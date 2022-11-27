На трассе в Югре после столкновения с бензовозом заживо сгорел водитель «Газели»

Фото: скриншот с видео

Жуткое ДТП произошло на 34 километре дороги Нягань-пгт. Талинка в ХМАО. Очевидцы опубликовали видео с места аварии. По предварительной информации, бензовоз выезжал на трассу со стороны поселка Талинка, когда в него врезалась «Газель».

Фото: скриншот с видео

Со слов очевидцев известно, что пожар успели потушить достаточно быстро, бензовоз не успел загореться. Причиной пожара могло стать поврежденное газобаллонное оборудование. Водителя газели пытались вытащить, но он оказался зажат в искореженном авто. Спасти мужчину не удалось - он так и остался в горящей "Газели".

- ДТП произошло вчера около 14:00 на 35 км «Нягань-Талинка». По предварительным данным, грузовик с цистерной выезжал с прилегающей территории, газель двигалась по главной. Удар пришелся в цистерну, произошел пожар. Водитель газели погиб на месте происшествия. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела - сообщила "Комсомольской правде" начальник отдела информации и общественных связей УМВД ХМАО, подполковник внутренней службы Абмайкина Ольга Юрьевна.

Из-за произошедшего на данном участке дороге в течение нескольких часов было перекрыто движение транспорта. Сейчас, как сообщает Управление дорог Югры, проезд восстановлен в обычном режиме.

Напомним, мы писали ранее о том, что четыре человека погибли в массовом ДТП на 413-м километре автодороги «Югра» в Советском районе.