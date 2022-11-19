Четыре человека погибли в массовом ДТП на 413-м километре автодороги «Югра»

Фото: Госавтоинспекция Югры

Четыре человека погибли в смертельном ДТП, которое произошло сегодня, 19 ноября, около 16.30 на 413-м километре автодороги «Югра» в Советском районе.

Как сообщили корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на участке столкнулись автомобили «Киа Сид» и «Датсун». По предварительным данным, в аварии погиб 1 пассажир «Датсуна» и 3 пассажира «Киа Сид». Водители обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Югре произошло смертельное ДТП: иномарка столкнулась с бензовозом. Погибла женщина, а 8-летний мальчик получил травмы. Еще одна массовая авария, в которой погибли четыре человека, произошла в 2021 году, неподалеку от сегодняшней аварии.

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