В Югре дикая рысь забрела в город и нагнала страху на людей

Рысь в Югорске
Жители Югорска наперебой обсуждают в соцсетях разгуливающую по городу рысь. Сначала дикое животное заметили на окраине, а затем следы зверя обнаружили и в центре - на улице Титова.
- По городу ходит рысь! Она была замечена по улице Титова! Не выпускайте животных из дома и сами будьте крайне внимательны! - рассказал горожанин.
В качестве доказательств мужчина выложил ролик со следами дикой кошки, оставленные ей на снегу.
А спустя время еще один горожанин Михаил Овчинников опубликовал видео уже с самой хищницей. Сначала на нем видно, как рысь спокойно прогуливается между деревьев, затем она останавливается на несколько секунд, а после - скрывается в гуще веток.
- Снял с балкона два дня назад. Югорск-2, - прокомментировал мужчина.
В комментариях под постом югорчане рассказали, что раньше в этой местности рыси встречались довольно часто, но в последние годы они неожиданно пропали.
Судя по направлению, животное как раз двигалось в центр, где позже и были замечены следы. Как предположила Оксана Морозова, лесная жительница вполне могло дойти за час из Югорска-2 до Югорска.
Несмотря на то, что рысь - животное хищное и опасное, горожане все равно переживают за ее сохранность. Ранее уже были случаи, когда некоторые люди, завидев такую «кошку», брали ружья и отправлялись по ее следам, чтобы застрелить.
Кстати, увидеть диких животных в югорских городах и поселках совсем не сложно. Чаще всего из леса к северянам выходят лисы, но иногда можно встретить и кого поопасней, например, волков. В прошлом году серые хищники загрызли овчарку в одном из микрорайонов Югорска, а ранее свирепая стая вогнала в страх жителей поселка Зеленоборск Советского района. Из-за того, что животные начали захаживать в населенный пункт, родителям пришлось перевести детей на домашнее обучение.