В Югре дикая рысь забрела в город и нагнала страху на людей

Рысь в Югорске

Жители Югорска наперебой обсуждают в соцсетях разгуливающую по городу рысь. Сначала дикое животное заметили на окраине, а затем следы зверя обнаружили и в центре - на улице Титова.

- По городу ходит рысь! Она была замечена по улице Титова! Не выпускайте животных из дома и сами будьте крайне внимательны! - рассказал горожанин.

В качестве доказательств мужчина выложил ролик со следами дикой кошки, оставленные ей на снегу.

А спустя время еще один горожанин Михаил Овчинников опубликовал видео уже с самой хищницей. Сначала на нем видно, как рысь спокойно прогуливается между деревьев, затем она останавливается на несколько секунд, а после - скрывается в гуще веток.

- Снял с балкона два дня назад. Югорск-2, - прокомментировал мужчина.

В комментариях под постом югорчане рассказали, что раньше в этой местности рыси встречались довольно часто, но в последние годы они неожиданно пропали.

Судя по направлению, животное как раз двигалось в центр, где позже и были замечены следы. Как предположила Оксана Морозова, лесная жительница вполне могло дойти за час из Югорска-2 до Югорска.

Несмотря на то, что рысь - животное хищное и опасное, горожане все равно переживают за ее сохранность. Ранее уже были случаи, когда некоторые люди, завидев такую «кошку», брали ружья и отправлялись по ее следам, чтобы застрелить.

Кстати, увидеть диких животных в югорских городах и поселках совсем не сложно. Чаще всего из леса к северянам выходят лисы, но иногда можно встретить и кого поопасней, например, волков. В прошлом году серые хищники загрызли овчарку в одном из микрорайонов Югорска, а ранее свирепая стая вогнала в страх жителей поселка Зеленоборск Советского района. Из-за того, что животные начали захаживать в населенный пункт, родителям пришлось перевести детей на домашнее обучение.