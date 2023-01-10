В Югре возле дороги дежурит лиса и выбегает к людям за вкусняшками

Фото: Юлия Кучеренко

Все чаще в интернете встречаются видео и рассказы очевидцев о том, что лисы и другие дикие животные выходят к людям в городах и населенных пунктах.

Очередную дикую гостью заметили в одном из городов Югры. Плутовка дежурила возле дороги прямо в центре города. На кадрах, которые засняли и выложили в Сеть очевидцы, видно, как рыжая красавица сидит в сугробе, поджидая людей, а когда видит притормаживающие машины, побегает и выпрашивает вкусняшки. Автор видео даже поздравила лисичку с Новым годом и Рождеством.

А другая лесная хитрюга прибежала в канун Нового года к вахтовикам на одном из месторождении в Югре. Лиса утащила у нефтяников тапки, а они взамен попытались угостить её семечками. После того как видео от нефтяников попало в Сеть, комментаторы возмутились тем, что лисе предложили семечки, а не рыбку или мясо.

Кстати, в Югре очень любят этих пушистых хитрюг. В Сургуте, а именно в ИКЦ «Старый Сургут», даже есть несколько скульптур лисичек, которые давно стали туристическими объектами и ключевыми фигурами в проведении детских квестов. Лис-журналист, Лис-управляющий, Лис-хорунжий, Лис-гостеприимный хозяин, Лис-трактирщик и Лис-мастеровой предназначены для создания навигационной системы, которая позволяет в образе Лиса показать содержание и тематику деревянных домов «Старого Сургута».

А еще лисы - частые гости в ЯНАО. Например, житель Муравленко Турал Аббасов встретил в центре города очень осторожную лисичку, которая спокойно разгуливала меж деревянных скамеек.

Стоит сказать, что встреча с дикой лисой не всегда является милой и безопасной. Эти животные в норме должны избегать людей, а человеку, в свою очередь, лучше избегать контакта с ними. Как говорят эксперты, если лиса пытается подойти слишком близко или проявить агрессию – велика вероятность, что она заражена бешенством.

Так, одним из неприятных случаев встречи с лисой стала встреча, произошедшая 10 ноября 2022 года в одном из детских садов в Москве. Лиса, по всей видимости, больная (так как её часто тошнило), пробралась к гуляющим на свежем воздухе малышам и успела их напугать своим появлением и видом.