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Туризм28 ноября 2021 14:09

В «Старом Сургуте» появилась скульптура Лиса-журналиста, который составит компанию пяти сородичам

Скульптуры давно стали туристическими объектами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

Новую скульптуру Лиса-журналиста установили в ИКЦ «Старый Сургут» в компанию ещё к пяти животным. Так, в центр уже «сторожат» Лис-управляющий, Лис-хорунжий, Лис-гостеприимный хозяин, Лис-трактирщик и Лис-мастеровой. Как сообщили в городской администрации, скульптуры уже давно стали туристическими объектами и ключевыми фигурами в проведении детского квеста.

Отмечается, что скульптуры предназначены для создания навигационной системы, которая позволяет в образе Лиса показать содержание и тематику деревянных домов «Старого Сургута».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в городах Югры появились новые граффити, посвященные Всемирной шахматной Олимпиаде. Организатором Street-art-экспедиции выступила Федерация шахмат Югры.