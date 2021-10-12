В городах Югры появились новые граффити, посвященные Всемирной шахматной Олимпиаде Фото: ugrastart.ru

Летом 2022 года в Югре пройдет крупнейшее международное шахматное событие. В Ханты-Мансийске состоится 44-я Всемирная шахматная Олимпиада и Конгресс Международной шахматной федерации. В предвкушении этого знаменательного события стены зданий в округе украсят художественными открытками. Первые рисунки уже появились в Приобье, Игриме, Пыть-Яхе, Радужном и Мегионе.

Так, художник из Мегиона Анастасия Кондратова расписала трансформаторную подстанцию в 6 микрорайоне в Радужном. Организатором Street-art-экспедиции выступила Федерация шахмат Югры. Настенные картины появится во всех 22 муниципалитетах региона, а это около двух десятков работ. По задумке организаторов серия посвящена магической природе ума, сказочному гостеприимству Северного края.

Каждый художник – участник экспедиции сможет выразить таким образом свой взгляд на мир шахмат, показать, что он многогранен: сотни сочетаний цветов и оттенков, словно миллионы игровых комбинаций в партиях сильнейших гроссмейстеров мира.

Ознакомиться с уже созданными и будущими арт-объектами можно на официальном сайте экспедиции.