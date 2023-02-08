В Югре старушка сварилась, упав в неогороженную яму с кипятком

Пенсионерка заживо сварилась, упав в неогороженную яму с кипятком Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры раскрыл подробности трагедии, которая произошла в Нефтеюганске, там 79-летняя старушка буквально сварилась в кипятке. Все закончилось печально: несмотря на старания медиков её спасти не удалось.

Трагедия произошла утром 11 января, в 40-градусный мороз. В тот день произошел прорыв теплотрассы, из-за которого на пешеходной дороге образовалась яма, заполненная горячей водой, женщина не заметила и провалилась в нее.

- Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Со слов сына погибшей, в больнице пенсионерка впала в кому на пять дней, после чего скончалась. После трагедии мужчина обратился в правоохранительные органы так как считает, что происшествие случилось из-за коммунальщиков, которые так и не были наказаны за халатность.

Напомним, ранее мы писали, что глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту трагедии. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югры Дмитрию Шерману доложить о ходе и результатах, а также мерах к установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

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