В Нефтеюганске 79-летняя пенсионерка заживо сварилась, упав в неогороженную яму с кипятком Фото: Татьяна Коркина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 79-летней пенсионерки из Нефтеюганска. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

В январе 2023 года женщина упала в неогражденную яму с кипятком. По мнению пользователей «ВКонтакте», которые и написали в Аппарат центрального СК, трагедия произошла из-за коммунальщиков. Специалисты не приняли никаких мер, чтобы устранить прорыв теплотрассы и огородить яму с горячей водой. Виновные происшествия до сих пор не привлечены к ответственности.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Бастрыкин поставил его на контроль в Центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югры Дмитрию Шерману доложить о ходе и результатах, а также мерах к установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Югре первоклассник попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком.