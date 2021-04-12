В Югре первоклассник попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком

Фото: Городские истории [хатка]. Нижневартовск

Восьмилетний мальчик угодил в лужу с кипятком, которая образовалась из-за аварии на сетях горячего водоснабжения в Нижневартовске. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью компании «Горэлектросеть». Окажись на месте получасом ранее, ребенок избежал бы серьезных травм, ведь порыв горячей воды случился примерно за 15-20 минут до трагического случая.

Диспетчеры службы водоснабжения уже тогда знали об аварии и направили специальную аварийно-ремонтную бригаду. Но, к сожалению, специалисты не доехали до места раньше, чем это было нужно: школьник упал в кипящую лужу и получил серьезные ожоги нижних конечностей. Сейчас мальчик находится в реанимации. Несчастный случай произошел около 8 часов утра в районе дома № 14В по улице Декабристов. Первоклассник шел в школу, но до места обучения так и не дошел:

- Учащийся 17 школы провалился в подмытый в результате порыва на сети ГВС грунт и получил ожоги. Первоклассник 2013 года рождения шел к месту учебы. По предварительным данным, мальчик оступился и упал в лужу, наполненную горячей водой. Обстоятельства инцидента выясняются, - прокомментировали в Управлении по связям с общественностью АО «Горэлектросеть».

Специалисты предполагают, что ребенок оступился и угодил в «кипящую» ловушку. Бригада скорой помощи экстренно доставила мальчика в окружную клиническую больницу, он получил серьезные ожоги ног. Сейчас школьник находится реанимации, однако жизни малыша, к счастью, ничего не угрожает – об этом «Комсомольской правде» рассказали в окружной больнице Нижневартовска.

На данным момент мальчика ввели в искусственную кому. «Руководство АО «Горэлектросеть» вышло на связь с мамой пострадавшего мальчика, выразив сочувствие и заверив, что в случае необходимости компания окажет всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребёнка. Также энергетики намерены предпринять все шаги для привлечения к ответственности строительной компании.

Школьник из Нижневартовска упал в яму с кипятком Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Подробности случившегося выясняются, но ясно одно: трубопровод был проложен еще в 2006 году, при этом срок эксплуатации трубы составляет 50 лет. Очевидно, что выйти из строя так быстро она не могла. Специалисты намерены предъявлять претензию подрядчику, выполнявшему работы. Но все это станет возможно только после получения результатов экспертизы, куда был направлен изъятый кусок трубы.

Трагическим происшествием заинтересовался и следственный комитет по ХМАО. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан». Детали проверки будут известны позже. Ну а сейчас место порыва огородили от прохожих, специалисты работают над устранением аварии. Девять зданий временно отключены от подачи горячей воды, их переведут на другой источник.

КСТАТИ

Свою проверку организовала и Прокуратура Нижневартовска. Во время проверки специалисты дадут оценку «полноте и своевременности действий должностных лиц, в обязанности которых входит обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии, обеспечению безопасности пути следования ребенка к образовательной организации». Если будут на то основания, прокуроры примут все меры.