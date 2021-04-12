Школьник из Нижневартовска упал в яму с кипятком Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственные органы Нижневартовска проводят проверку из-за госпитализации ребёнка с ожогами.

Как сообщают в следственном комитете, утром 12 апреля 2021 года по дороге в школу в районе дома 14 по улице Декабристов города Нижневартовск 8-летний ребёнок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва подземной теплотрассы. Мальчик получил ожоги, и в тяжелом состоянии попал в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют виновность должностных лиц, в обязанности которых входит обслуживание коммуникаций и их содержание в исправном состоянии.

Напомним, мы писали ранее, как из-за прорыва на подводном переходе через реку Обь продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ» мужчина получил термические ожоги лица и туловища. Если бы не шлем, то рыбаку бы не поздоровилось.