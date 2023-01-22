«На те же грабли?»: Лжеминером ТЦ Нижневартовска оказался захватчик заложников в Альфа-банке Москвы

Фото: Соцсети Барышникова

На этой неделе в Ханты-Мансийском автономном округе было неспокойно. Так, в Нижневартовске за день было эвакуировано сразу три торговых центра. Силовики оперативно вычислили и задержали злоумышленника, им, по данным Коммерсанта, оказался Алексей Барышников, который в 2020 году ворвался в отделение Альфа-банка в Москве, объявил о захвате здания и забаррикадировался. Тогда на него было заведено уголовное дело, он признал свою вину, но остался на свободе. Сейчас же террорист находится под стражей и может отправиться за решетку на несколько лет. Корреспондент «КП-Югра» собрал все, что известно о правонарушителе.

Фото: Соцсети Барышникова

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗГОВОРЫ И ЛОМКА ПО БУЗОВОЙ

Когда мужчина ворвался два года назад в банк, он вел себя неадекватно, говорил несвязные между собой вещи. Вспоминал то о Боге, то о смерти, то о коронавирусе. Более того, все это он транслировал в прямом эфире запрещенной в РФ соцсети. А «вишенкой» на торте в философских рассуждениях захватчика стала Ольга Бузова. Именно она, по словам Барышникова, стала причиной всех его бед. Даже несмотря на то, что ни он с ней не знаком, ни она. В банке он чувствовал себя в «своей тарелке», между репликами попивал винишко и даже ответил на звонок матери, ласково назвав ее «мамусик», но долго беседовать с ней он не стал и сказал, что сейчас занят. В какой-то момент правонарушитель заявил, что потребует приезда Бузовой на место, но вместо этого прибыла группа захвата и скрутила страдальца.

ДРУЗЬЯ НЕ ВЕРИЛИ, ЧТО ОН ТАКОЙ

Друзья захватчика не верили в то, что он на такое способен. Они о нем отзывались, как о скромном и добром парне, выросшем в небогатой семье. Мужчина учился в техникуме, работал на стройке, а после того, как закончил учебное заведение, трудился на заводе. Когда переехал в столицу нашей страны, работал менеджером в автомобильной фирме, а затем курьером. Знакомые и близкое окружение захватчика недоумевали, как такой добрый и безобидный парень мог пойти на подобное. Правда они отмечали и нездоровый интерес молодого человека к популярной ведущей и певице Ольге Бузовой и даже говорили, что он мечтал об «Олечке своей».

Фото: Соцсети Барышникова

Кстати, также выяснилось, что у мужчины имелись большие долги перед кредиторами на сумму более 1 млн 800 тысяч рублей. А во время захвата банка он заявил, что у него две судимости — за угон и грабеж. По одной из версий именно долги подтолкнули его ворваться в банк и угрожать муляжом взрывного устройства.

ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ

После громкого случая в московском банке, лжетеррориста отправили на психиатрическую экспертизу. Эксперты признали нарушителя невменяемым и отправили лечиться в психоневрологический диспансер. Также Барышникова поставили на учет. Весной прошлого года он покинул стены психдиспансера и вернулся в Нижневартовск. Судя по всему, принудительное лечение не дало никакой пользы и он решил устроить «веселье» вартовчанам. Он совершал звонки, где говорил, что один из торговых центров будет взорван, во втором находится террористка-смертница, да и вообще, по его словам, все это игра. Но отправится ли Барышников в этот раз за решетку или снова в лечебное заведение покажет только время.

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