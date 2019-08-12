Сургутянина дали срок за «минирование» школы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-12T08:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя города Лянтор. Он признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве в школе, совершенном из хулиганских побуждений.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимый в апреле 2019 года ночью позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил об имеющейся бомбе Лянторской средней школе № 6.

Для проверки его сообщения были задействованы силы и средства различных органов и ведомств. После проведения всех необходимых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.

Своими действиями злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU