Вылетевший в Бишкек самолет вернулся в аэропорт Сургута Фото: Юлия Кучеренко

Самолет, вылетевший из Сургута в Бишкек, вернулся в аэропорт из-за проблем с генератором. Об инциденте, который произошел вечером 10 сентября с рейсом UTA769, сообщает телеграм-канал "Aviaincident".

- Экипаж ВС В735/М доложил: проблемы с правым генератором, индикация низкого давления, просил связаться с ЦУП авиакомпании. По указанию начальника смены ЦУП Лапотникова следует на аэродром вылета Сургут - говорится в информации.

Самолёту пришлось вернуть обратно в аэропорт. О пострадавших не сообщается.

Напомним, мы писали ранее о том, что в ХМАО при экстренной посадке вертолета Ми-8 пострадали семь человек. Из-за разрушения воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Позже, по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Сургутском районе ЦМСУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.