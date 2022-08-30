Из-за жесткой посадки вертолета в ХМАО возбуждено уголовное дело

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

По факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Сургутском районе Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

По информации ведомства, в качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Для выяснениях всех обстоятельств и причин происшествия, привлечены специалисты в области авиации. Допрашиваются свидетели и готовятся ряд экспертиз.

- В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и предприняты меры по недопущению таких фактов впредь - сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, 29 августа при заходе на посадку в Сургутском районе, произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. В результате пострадали 7 человек. Всех пострадавших эвакуировали вертолетом в больницу города Сургута.