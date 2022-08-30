Стало известно о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ми-8 в Югре

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура контролируется расследование уголовного дела, возбужденного по факту жесткой посадки вертолета МИ-8.

Стало известно, что после выполнения полета по маршруту «Горноправдинск – Мултановское месторождение» при заходе на посадку у кустовой площадки № 3, расположенной в районе поселка Угут Сургутского района ХМАО – Югры, произошла жесткая посадка воздушного судна МИ-8, принадлежащего авиакомпании «Ельцовка».

Из-за разрушения воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Депздраве Югры уточнили, что пятерых пострадавших при аварийной посадке вертолёта госпитализировали в городскую травмбольницу. Состояние троих югорчан оценивают как тяжелое. Двоих – средней степени тяжести.

- Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Ещё двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении, – сообщили в ведомстве.

Расследования дела находится на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.

- Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.