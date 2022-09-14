В ХМАО предложили делать из секретных документов туалетную бумагу и салфетки

В Югре предложили делать туалетную бумагу из секретных документов Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО собираются производить туалетную бумагу из секретных документов. Такую идею подал директор «Вневедомственного архива» Ришат Валиев, специализирующейся на оказании услуг по технической защите конфиденциальной информации. Он озвучил её на заседании оперштаба ХМАО, запись которого опубликована в группе регионального правительства во «ВКонтакте».

Ришат Валиев отметил, что каждый месяц уничтожается около 20-40 тонн секретных материалов. После измельчения они попадают на вторичную переработку на завод в Челябинске. Из них директор организации предложил делать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Участники заседания одобрили предложенную идею и пообещали поддержку в её реализации.

- Наше предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц. Из них мы сможем производить примерно до 400 тысяч рулонов туалетной бумаги. Такая бумага будет дешевле, чем у конкурентов, примерно на 10-15% - сказал Валиев на заседании.

По словам Ришата Шатовича, местные торговые центры будут продавать продукцию в рамках соглашения о сотрудничестве с властями ХМАО. В планах организации за ближайшие полтора-два года реализовать проект по производству средств индивидуальной гигиены из вторичного сырья. Сейчас идет подбор необходимых помещений и оборудования.

Кстати, в Югре переработка вторсырья довольно популярная тема. Так, в Сургутских школах начали прием батареек на переработку. Из них сделают черный лом, цинковый и медный порошки. А местные хоккеисты отправили на переработку сломанные клюшки и старые игровые свитера. Благодаря этому, получилось изготовить рюкзаки для тренерского штаба, сувенирную клюшку с шайбой и коврики для ног.