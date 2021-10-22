Хоккеисты «Югры» отправили сломанные клюшки на завод по переработке вторсырья Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Хоккеисты «Югры» отправили сломанные клюшки и старые игровые свитера на завод по переработке вторсырья. Благодаря этому, получилось изготовить рюкзаки для тренерского штаба, сувенирную клюшку с шайбой и коврики для ног.

- Идея переработки собственных материалов пришла быстро, стоило только оглядеться вокруг. Надеемся, что наша акция наберет обороты и в дальнейшем к нам подключатся не только болельщики клуба, но и все жители округа. Мы показали, что нужно начинать с себя, прежде чем поменять что-то в мире - рассказала пресс-атташе ХК «Югра» Юлия Ниязова.

Хоккеисты «Югры» смогли сами познакомиться с процессами переработки материалов и производства. А еще в рамках выездной серии игр югорчане посетили завод в Челябинске, где получили новые изделия из ломанных клюшек и старых игровых маек. Этот проект - первый в своем роде, еще никто не изготавливал из клюшек и игровых свитеров различные предметы. Хоккеисты надеются, что на этом проект не остановится, а только будет набирать обороты.

- На самом деле, переработка вторсырья – актуальная тема на сегодняшний день. Радует, что люди стараются заботиться о природе – поделился впечатлениями капитан команды Иван Лекомцев.