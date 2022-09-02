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Общество2 сентября 2022 11:22

В Сургутских школах возобновили прием батареек на переработку

Их отправят на переработку и сделают из них черный лом, цинковый и медный порошки
Виктория Терина
Батарейки отправят на переработку

Батарейки отправят на переработку

Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутских школах возобновили прием батареек на переработку. Сдать использованные батарейки можно в любом образовательном учреждении города. Их отправят на переработку в Челябинск, где из них сделают черный лом, цинковый и медный порошки.

Батарейки могут принести, как дети, так и взрослые, а все это благодаря проекту "Сдавайте батарейки в Югре", который запустила «Югра-Экология».

В этом году проект расширяет географию, к нему присоединились больше 150 школ по всему региону. Организаторы акции направили новым участникам специализированные боксы и мешки для накопления использованных батареек. А школьникам на уроках будут рассказывать о пользе переработки батареек.