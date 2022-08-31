Глава депздрава Югры Алексей Добровольский рассказал о спасательной операции с пассажирами Ми-8

Фото: телеграм-канал директора депздрава Югры

Глава депздрава Югры Алексей Альбертович Добровольский рассказал о спасательной операции с пассажирами Ми-8. Медики Центра медицины катастроф быстро и профессионально сработали в спасательной операции пострадавших в аварии вертолета.

- 29 августа в 15:25 из аэропорта Сургута в Сургутский район вылетела фельдшерская бригада санитарной авиации Центра медицины катастроф. Причина экстренного вызова - жесткая посадка вертолёта МИ-8, есть пострадавшие, необходима медицинская помощь. Санзадание-незамедлительно прибыть на место происшествия, оказать помощь, эвакуировать пострадавших в травмцентр Сургута - сообщил в своем телеграм-канале Добровольский.

Вертолет прибыл на место аварии в 16:05. Экипажем санборта с воздуха определил подходящую площадку для посадки вертолета, максимально близкую к месту аварии - примерно в 1 км от места.

Фото: телеграм-канал директора депздрава Югры

Бригада ЦМК вместе с экипажем вертолета направилась по лесу к месту аварии. Навстречу сотрудники ближайшего месторождения на подручных средствах уже несли четверых пострадавших к вертолету. Всем пострадавшим оказывалась экстренная медицинская помощь. А на месте аварии нашли еще троих пострадавших.

В Сургутском аэропорту пострадавших уже встречали три бригады скорой помощи, которые доставили семерых пострадавших в травмцентр.

Напомним, по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Сургутском районе Центральное МСУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".