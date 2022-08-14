«Ей дети только из-за денег нужны были»: что известно о матери из Нефтеюганска, которая четыре месяца держала сына на цепи

В ближайшее время женщину ждет суд Фото: Ольга Крыльцова

На днях Нефтеюганск потрясла история, повергшая в шок весь город: нерадивая мать несколько месяцев держала на цепи родного сына, пользуясь тем, что малыш не может оказать сопротивление.

Узнав об истязаниях над ребенком, правоохранители задержали горожанку и отвезли на допрос. Оказавшись в окружении оперативников, югорчанка призналась в содеянном и объяснила свой поступок тем, что ребенок ее раздражал и не слушался, а цепь - это такой своеобразный атрибут воспитания.

Не оценив педагогический подход горе-матери, прокуратура отправила ее под стражу, а следственный комитет возбудил уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 127, п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В ходе расследования женщина частично признала вину, но никаких раскаяний с ее стороны замечено не было. Сейчас она дожидается судебного заседания, на котором будет решаться ее будущее.

Однако все вышеперечисленное - лишь сухи факты, которые озвучили сотрудники правоохранительных органов. Никакой другой информации о самой горожанке и ее ребенке ни одно из ведомств не сообщило, но корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось разузнать интересные факты из жизни северянки и других ее детей. Да, у женщины их трое!

Как утверждает одна из жительниц Татьяна Спицина, о странностях, происходящих в семье, уже давно ходили слухи, но подтвердить их никто не мог до недавнего времени, пока в дом не нагрянула полиция.

А вот другая горожанка Дарья Хотамова рассказала куда более интересные подробности. Оказывается, женщина питает лютую ненависть только к среднему сыну (оттуда и такой метод воспитания), на старшего ей было абсолютно наплевать, и он всегда был сам по себе. А вот младшего женщина безмерно любила и «нацеловывала».

- Она сама призналась, что ей дети только из-за денег нужны были, - сообщила Дарья.

По словам женщины, сейчас мальчики находятся в детском доме и чувствуют себя там намного лучше, чем с родной матерью, которую, кстати, уже лишили родительских прав.