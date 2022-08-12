Жительница Нефтеюганска обвиняется в истязании своего ребенка Фото: Татьяна Коркина

Жуткая история произошла в ХМАО 22-летняя югорчанка, в качестве наказания обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры. Непослушание ребенка раздражало её и она применяла такой метод в качестве воспитания семилетнего сына.

За жесткое обращение с ребенком жительница Нефтеюганска ответит в суде. Подробности рассказали в местной прокуратуре.

- Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Нефтеюганска, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.127, п. «г» ч.2 ст.117, ст. 156 УК РФ "незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем" - говорится в сообщении прокуратуры.

В следственном комитете уточнили, что так жестоко мать наказывала мальчика с февраля по май 2022 года, то есть на протяжении четырех месяцев.

- По версии следствия, обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания несовершеннолетнего, систематически лишала его свободы, а также своими действиями причиняла физические и психические страдания - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

До суда обвиняемую отправили в тюрьму. Уголовное дело передано суд.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" писала о том, что жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве своего 4-х месячного ребенка. Она почти месяц избивала младенца, причинив несколько травм, от которых малыш скончался в больнице.

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