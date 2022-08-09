Жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве своего 4-х месячного ребенка Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против 27-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего ребёнка.

По информации следственных органов, с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая, в отместку за капризное поведение, неоднократно избивала своего 4-х месячного ребенка руками в грудь и живот, причиняя травмы внутренних органов.

- В результате последующих действий обвиняемой ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался медицинском учреждении в июне 2021 года. Обвиняемая вину не признала, вместе с тем следователями собраны достаточные доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанин бил ребенка головой о стену и грозил выбросить из окна.