Югорчанин бил ребенка головой о стену и грозил выбросить из окна. Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца одной из республик бывшего СССР. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего.

По версии следствия, в течение марта 2021 года ранее неоднократно сидевший в тюрьме обвиняемый в квартире одного из домов города Покачи, на улице и даже в магазине не раз применял насилие к 10-летнему сыну своей сожительницы. Он мстил ему за конфликты, происходившие с любимой, в том числе на почве ревности.

– Рецидивист систематически бил несовершеннолетнего руками по различным частям тела, ударял головой о стену, душил, а также угрожал выбросить из окна. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременности и полноты мер органов опеки и попечительства по контролю за семьей, а также полноты действий органов, осуществляющих контроль за ранее осужденным.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что видео, на котором воспитатель избивает плачущего ребенка, появилось в соцсетях и сразу же стало вирусным. Отец избитого малыша Вадим Абдуррахманов считает, что его дети стали разменной монетой в споре между властями и его общественной деятельностью. О том, как его сын оказался в центре, мужчина рассказал корреспонденту.