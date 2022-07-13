«Проводник обещал закрыть глаза на собаку в поезде». Югорчане пытаются спасти местного Хатико

Фото: Лия Герман

Недавно югорчане узнали про собаку, которая живет на перроне в Нефтеюганском районе — животное верно ждет возвращения хозяина, который умер несколько лет назад. Мы узнали подробности у пассажирки, которая рассказала трагичную историю верного пса.

Лия Герман заметила животное на станции Усть-Юган в Нефтеюганском районе. Вместе с другим пассажирами поезда она вышла прогуляться.

— Вышли на очередной остановке на перрон, и здесь эта черная красавица! Ко всем ластится, всех обнюхивает. Кушать просила, и люди откликнулись: кто-то сыр вынес, кто-то хлеб, другие — сосиски. Собака глотала, не пережевывая, была очень голодной, — рассказала Лия.

Собака — постоянный гость этого перрона. По словам местных, животное осталось на улице после того, как его хозяин умер. С тех пор собака приходит на перрон — ждет, когда вернется ее человек.

К сожалению, пока помочь собаке никто не вызвался — желающих приютить пса не нашлось.

— Собака пыталась залезть в наш поезд. Проводник даже спрашивал, хочет ли кто-то забрать ее, даже обещал закрыть глаза на нее — говорил, разрешит провезти тихонько. Но никто не вызвался, потому что одни ехали в отпуск, другие просто не домой, — поделилась Лия.

Югорчан история собаки растрогала, многие переживают о судьбе одинокого животного.

«Шансов, конечно, у нее мало — она уже не молодая. Если только на стройку забрать или автостоянку — там будет и сыта, и лаской не обделят», — написал один из пользователей.

«Какие все-таки они преданные, сердце кровью обливается. Найдись, добрый человек, возьми собаку», — призвала другая пользовательница.

Подобные истории не редкость. В Тобольске собака на протяжении 11 лет ждет хозяина, которого сбили на дороге. Животное постоянно возвращается на место аварии. Подобная история развернулась в Сургуте — собака поселилась на остановке, где ее оставил хозяин.