В Югре верный пес долгое время ждет на перроне умершего хозяина

Фото: Лия Герман. Тот самый пес.

Жительница Ямала Лия Герман поведала очень печальную историю беспризорной собаки, живущей на станции Усть-Юган Нефтеюганского района ХМАО-Югры: у пса умер хозяин, и теперь он ежедневно ждет его на перроне, не теряя надежды на встречу.

О верной дворняге девушка узнала совсем случайно, когда проезжала на поезде мимо вышеупомянутой станции. Во время стоянки северянка заметила дружелюбного пса, ластившегося к людям, и решила его погладить.

Фото: Лия Герман. Тот самый пес.

По словам девушки, в глазах собаки буквально читалась мольба о помощи, поэтому она решила выложить пост в соцсетях, веря, что кто-нибудь заберет хвостатого в новый дом.

«Доброго дня, сургутяне и гости города! Обратите внимание на эту красавицу, у которой умер хозяин, и она преданно ждет его на перроне! Скитается уже продолжительное время, к людям тянется! Пропадет без своего человека! Очень ласковая! Будет верным другом! Сделайте хотя бы репост, если не можете помочь по-другому!», - написала Лия в паблике «ЧП Сургут».

Фото: Лия Герман. Тот самый пес.

Нашелся ли для собаки новый хозяин - неизвестно. Но теперь, когда история о ней облетела весь регион, местные прозвали ее Хатико, как в известном фильме, ведь югорский пес ничуть не уступает своему японскому сородичу в верности и преданности.

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