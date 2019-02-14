Два месяца ожидания: В Сургуте на остановке «Хатико» ждёт предавшего её хозяина

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-14T12:12:53+03:00

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Душераздирающее зрелище наблюдают горожане на одной из остановок Сургута: уже два месяца рядом с ГИБДД брошенная собака преданно ждёт своего хозяина. Местные прозвали её в честь верного пса из фильма «Хатико».

Пост об этом появился в группе "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте.

- Уже два месяца преданная собака ждет своего хозяина на остановке! Два месяца в такие морозы (напомним, неделей ранее в Югре стояла аномально холодная погода прим. ред.), свернувшись клубочком, она продолжает ждать того, кто ее предал. Иногда она уходит, видимо, пытаясь найти дорогу назад, но опять возвращается и ждёт, - пишет Наталья.

Фото из соцсети ВКонтакте

Известно, что двумя месяцами ранее собака была ухоженной и в дорогом ошейнике. Это значит, что у неё был дом и хозяева. Сейчас животное выглядит жалко: замерзшая, обессиленная и измученная долгим ожиданием собака. Дорогой ошейник с неё исчез. Сургутскую «Хатико» иногда подкармливают неравнодушные горожане. Собаке приходится сталкиваться и с равнодушием, и с людской агрессией. Она послушно отходит, когда её прогоняют, а потом возвращается и сидит, вглядываясь в лица людей в надежде узнать своего хозяина.

Сургутских зоозащитников возмущает жестокость хозяина. Всё чаще на улицу выбрасываются животные под разными предлогами: внезапно проявившаяся аллергия, появление ребёнка, переезд или просто надоело животное. На улице оказываются не только собаки и кошки. Известны случаи, когда зимой в коробках обнаруживали декоративных крыс, хомячков, попугаев.

Буквально сегодня утром в подъезде жилого дома в Нижневартовске кто-то выбросил двух морских черепашек прямо в посудине.

- Подкинули 2 черепашек на улице Чапаева 11, 2 подъезд, 6 этаж, - сообщает подписчица группы "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте.

Фото из соцсети ВКонтакте

Отметим, что в Югре принят закон об обязательном чипировании домашних животных. Однако югорчане не спешат производить эту процедуру – ведь она предполагает ответственность за брошенного питомца.

Заметим, что жестокостью по отношению к домашним живтоным отличаются не только жители Югры. Так, видео из Великобритании (видео прилагается), где хозяин избавляется от своей собаки набрало несколько миллионов просмотров.

В канун Рождества ночью владелец пса вывез его на пустынную улицу и оставил вместе с лежанкой, но мужчина не учёл, что попал на кадры камеры видеонаблюдения. Драматичный ролик всколыхнул общественность. Собаке уже нашли хозяина, а его бывшему владельцу грозит крупный штраф.

Для тех, кто захочет забрать сургутскую «Хатико» - телефон для связи: 8(922)6510314 – Наталья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/691844" frameborder="0"></iframe> Душераздирающее зрелище: хозяин бросает свою собаку на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU