Два месяца ожидания: В Сургуте на остановке «Хатико» ждёт предавшего её хозяина
Душераздирающее зрелище наблюдают горожане на одной из остановок Сургута: уже два месяца рядом с ГИБДД брошенная собака преданно ждёт своего хозяина. Местные прозвали её в честь верного пса из фильма «Хатико».
Пост об этом появился в группе "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте.
- Уже два месяца преданная собака ждет своего хозяина на остановке! Два месяца в такие морозы (напомним, неделей ранее в Югре стояла аномально холодная погода прим. ред.), свернувшись клубочком, она продолжает ждать того, кто ее предал. Иногда она уходит, видимо, пытаясь найти дорогу назад, но опять возвращается и ждёт, - пишет Наталья.
Фото из соцсети ВКонтакте
Известно, что двумя месяцами ранее собака была ухоженной и в дорогом ошейнике. Это значит, что у неё был дом и хозяева. Сейчас животное выглядит жалко: замерзшая, обессиленная и измученная долгим ожиданием собака. Дорогой ошейник с неё исчез. Сургутскую «Хатико» иногда подкармливают неравнодушные горожане. Собаке приходится сталкиваться и с равнодушием, и с людской агрессией. Она послушно отходит, когда её прогоняют, а потом возвращается и сидит, вглядываясь в лица людей в надежде узнать своего хозяина.
Сургутских зоозащитников возмущает жестокость хозяина. Всё чаще на улицу выбрасываются животные под разными предлогами: внезапно проявившаяся аллергия, появление ребёнка, переезд или просто надоело животное. На улице оказываются не только собаки и кошки. Известны случаи, когда зимой в коробках обнаруживали декоративных крыс, хомячков, попугаев.
Буквально сегодня утром в подъезде жилого дома в Нижневартовске кто-то выбросил двух морских черепашек прямо в посудине.
- Подкинули 2 черепашек на улице Чапаева 11, 2 подъезд, 6 этаж, - сообщает подписчица группы "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте.
Фото из соцсети ВКонтакте
Отметим, что в Югре принят закон об обязательном чипировании домашних животных. Однако югорчане не спешат производить эту процедуру – ведь она предполагает ответственность за брошенного питомца.
Заметим, что жестокостью по отношению к домашним живтоным отличаются не только жители Югры. Так, видео из Великобритании (видео прилагается), где хозяин избавляется от своей собаки набрало несколько миллионов просмотров.
В канун Рождества ночью владелец пса вывез его на пустынную улицу и оставил вместе с лежанкой, но мужчина не учёл, что попал на кадры камеры видеонаблюдения. Драматичный ролик всколыхнул общественность. Собаке уже нашли хозяина, а его бывшему владельцу грозит крупный штраф.
Для тех, кто захочет забрать сургутскую «Хатико» - телефон для связи: 8(922)6510314 – Наталья.
Душераздирающее зрелище: хозяин бросает свою собаку на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU