«Вы руку ломаете! Вы больной?»: в Сургуте полицейский жестко скрутил помощницу депутата из-за отсутствия маски

В Сургуте полицейский жестко скрутил помощницу депутата из-за отсутствия маски. Скриншот из видео.

В Сургуте на видео попала помощница депутата местной думы Наталья Макогон. Женщина спокойно прогуливалась по супермаркету, правда, без маски. За это-то она и попала в немилость стража порядка, который как раз проводил рейд в магазине, проверяя посетителей на наличие средств индивидуальной защиты.

Из видео, которое появилось в свободном доступе в сети интернет, видно, как полицейский подходит сзади к Макогон и жестко хватает ее за руку, при этом сообщая ей, что она нарушает общественный порядок. «Офигел, что ли? Отпусти!» – произносит возмущенная помощница депутата Сергея Барсова.

– За мной пройдемте, иначе я применю специальные средства! – не угоманивается блюститель порядка.

– Адвокату позвоню, подожди, – отвечает ему женщина.

В это время мужчина начинает ей заламывать руку, посетительница заваливается на пол, с ее головы падают очки, она кричит, видимо, от боли.

– Отпусти!

– Вы нарушаете общественный порядок!

– Вы распускаете руки, я все засняла на камеру! – говорит в это время голос за кадром.

– Вы имеете право на первую медицинскую помощь, вы имеете право на дачу объяснений, а также на отказ от дачи объяснений, вы имеете право на защиту. Вы имеете право обжаловать все действия в суде или прокуратуре города Сургута. Вы будете доставлены в третий отдел полиции за нарушение общественного порядка. Вам все понятно? – спросил полицейский.

Однако женщина только и может произнести, чтобы он отпустил ее руку. По ее раскрасневшемуся лицу видно, что ей действительно больно.

– Вы руку ломаете, вы больной?! – в то же время снова кричит голос за кадром.

Ситуация разрешается следующим образом: женщина заявляет, что она гипертоник, и у нее «долбануло» давление, в итоге сотрудник полиции сжаливается над своей "жертвой" и отпускает ее из цепких "объятий". На этом видео обрывается.

В пресс-службе управления МВД по Хантыманскийскому округу – Югре рассказали подробней об этой ситуации. По информации ведомства, полицейский не раз требовал от горожанки не нарушать общественный порядок, однако та не реагировала.

– Сотрудник полиции был вынужден применить силу и доставить женщину для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. В отношении жительницы Сургута составлен административный протокол. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, – отметили в управлении.

Адвокат Николай Тарков из Тюмени заявил, что эта ситуация обыденная для наших правовых реалий. По его словам, с огромной долей вероятности в таких случаях действия полицейского будут признаны правомерными, поскольку у полиции есть право доставлять граждан в подразделение полиции (согласно пункту 13 части 1 статьи 13 «Закона о полиции»), например, для установления личности гражданина, если есть основания полагать, что он в розыске. Так, если человек не находится в розыске, то никто не понесет какой-либо очевидной ответственности за доставление его в отдел полиции.

– Важно понимать, предлагали ли женщине предоставить документ, удостоверяющий личность или нет. Если да, то оснований для доставления в этом случае нет (формально можно сказать, что были основания полагать, что паспорт поддельный). Если гражданин отказывается от выполнения законного требования сотрудника полиции, то тот вправе применять к нему физическую силу и специальные средства (если попросту, то скрутить, брызнуть из газового баллончика, надеть наручники и т.д.). В этом случае очень важно не оказывать сопротивление, поскольку есть риск совершить преступление (статья 318 УК РФ), даже просто слегка толкнув сотрудника полиции, – отмечает адвокат.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в Нижневартовске на площадке кафе «Чайхона» пару дней назад разыгралась настоящая драма - здесь двое мужчин вымогали миллион рублей у 29-летнего Элмара Мамедова. Сейчас пострадавший заявляет, что никакого долга и в помине нет. Но тогда такой довод не устроил злоумышленников, они не только избили несчастного, но и забрали у него в качестве компенсации «Lexus GX470» стоимостью полтора миллиона рублей. Позже оказалось, что одним из нападавших был полицейский.

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