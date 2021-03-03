«Меня приняли за наркосбытчицу»: Жительница Сургута обвинила полицейского в избиении

В Сургуте полицейский избил женщину, приняв ее за наркосбытчицу. Фото со странички героини.

В Сургуте полицейский избил местную жительницу Нину Лукьянову, которую почему-то принял ее за наркосбытчицу. До инцидента горожанка спокойно прогуливались со своим любимым Венером Нафиковым. В какой-то момент к ним подошли стражи порядка. Один из них заковал мужчину в наручники, а его спутницу другой после ее просьбы предъявить документы ударил по голове.

– Они были в гражданской одежде. На том, кто меня избивал, были надеты спортивные штаны и черная спортивная куртка. Когда я упала, полицейский продолжал бить меня руками по лицу. А у меня голова оперированная – меня нельзя по ней бить. После этих слов он меня схватил и швырнул лицом об автомобиль, – рассказывает потерпевшая.

Фото со странички героини.

По словам сургутянки, только убедившись, что никаких запрещенных средств при семейной паре не было, стражи правопорядка сняли с мужчины наручники, а женщине любезно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После они даже извинились за свой поступок.

В настоящее время региональная прокуратура проводит доследственную проверку. Сотрудников местного управления МВД, которым вменяют превышение должностных полномочий, отстранили от работы.

По информации средств массовой информации, руководитель Следственного комитета по Сургуту Владимир Ермолаев заявил, что пара вела себя подозрительно: ходила по снегу и пыталась уклониться от проезжающей машины, в которой находились оперативники. В пресс-службе ведомства также заявили о назначенной по факту инцидента проверки. Старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Денис Волощенко в разговоре с корреспондентом «Комсомольская правда – Югра» сообщил, что вопросы, подтверждают ли полицейские нападение и признали ли вину, пока комментировать не может.