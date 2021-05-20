В Нижневартовске полицейский с другом из-за долга избили мужчину и забрали автомобиль

Сейчас злоумышленники находятся под стражей Фото: Мария Толстихина

В Нижневартовске на площадке кафе «Чайхона» пару дней назад разыгралась настоящая драма - здесь двое мужчин вымогали миллион рублей у 29-летнего Элмара Мамедова. Сейчас пострадавший заявляет, что никакого долга и в помине нет. Но тогда такой довод не устроил злоумышленников, они не только избили несчастного, но и забрали у него в качестве компенсации «Lexus GX470» стоимостью полтора миллиона рублей.

От компетентных источников корреспонденту "Комсомольской правды - Югра" стало известно, что оба злодея живут в Нижневартовске. 29-летний Али Сайдаев нигде не работает, ранее не был судим. А вот его соучастник - личность поинтересней: Станислав Савин, 1992 года рождения, имеет звание "капитан полиции", с августа 2020 года служит оперуполномоченным отделения по выявлению преступлений в промышленности. Их задержали на месте преступления подоспевшие сотрудники местного отдела УМВД при поддержке ОМОна.

В отделение уже поступило заявление от Элмара Мамедова, которого, к слову, ранее судили за мошенничество. Что касается задержанных, то они находятся под стражей. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в Сургуте полицейский избил местную жительницу Нину Лукьянову, которую почему-то принял ее за наркосбытчицу. До инцидента горожанка спокойно прогуливались со своим любимым Венером Нафиковым. В какой-то момент к ним подошли стражи порядка. Один из них заковал мужчину в наручники, а его спутницу другой после ее просьбы предъявить документы ударил по голове.

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