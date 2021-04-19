Жители Ханты-Мансийска обзаведутся новыми детскими площадками Фото: pixabay.com

Работа в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается и в городе планируют благоустроить внутриквартальные территории и установить новые детские площадки. Напомним, мы писали, что в рамках программы, в окружной столице появятся новые парки и скверы.

Изменения коснутся жителей «Авиагородка». Там, на месте старой демонтированной детской площадки появится новая. Отремонтируют спортплощадку и проезд, обустроят ливневую канализацию, проложат пешеходные дорожки и засеют газоны.

Также большая детская площадка появится во дворе улицы Чкалова, 40. Там проведут реконструкцию спортивной площадки и установят игровое оборудование для ребят разных возрастов. Для безопасности посетителей на территории уложат яркое резиновое покрытие.

У дома Рознина, 51 обустроят сквер, создадут различные зоны отдыха, пешеходные дорожки, и проведут озеленение территории, а также обустроят парковки.

Преобразится внутриквартальное пространство в районе улиц Доронина, Чехова, Чкалова. Разработчики учли все требования доступной среды – общественные пространства станут удобными для маломобильных групп населения и родителей с колясками.