В столице Югры появятся новые скверы и парки Фото: Городской информационный центр

Столица Югры считается одним из самых «зелёных» городов России, город не просто окружён лесом – лес находится в самом его центре. Жители города с удовольствием отдают предпочтение активному отдыху и прогулкам на свежем воздухе. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в столице региона планируется благоустройство новых зон отдыха.

Благоустроят, но сохранят общественное пространство по улице Тихая в районе ОМК. Там оставят естественные зеленые насаждения, при этом создав пространство для отдыха и занятий спортом. Оборудуют игровые и спортивные площадки для разных возрастных категорий. Поблизости будут располагаться авто и вело - парковки.

Кроме того пустырь напротив ОКБ, расположенный на пересечении улиц Комсомольская, Калинина, Ленина - тоже превратится в сквер для комфортных прогулок пациентов больницы и жителей города. Предполагается, что его дополнит автопарковка, кафе, магазины, крытые зоны отдыха, детская площадка с инклюзивным оборудованием и фонтан. Прогулки в сквере будут доступны в любое время года – зимой появится каток с прокатом коньков. По итогам общественных обсуждений именно эта общественная территория набрала наибольшее количество голосов, как требующая благоустройства в приоритетном порядке.

Также, значительно преобразится любимая достопримечательность туристов - Археопарк. На его территории построят новый «Туристско-информационный центр», проведут озеленение территории сделают дополнительные пешеходные дорожки.

В районе гостиницы «Олимпийская» благоустроят «Лес Победы». Там также появится уютный сквер для спокойного и активного отдыха. Особенно живописно он будет выглядеть летом - посетители смогут полюбоваться на красивые цветники, сидя на качелях, или прокатиться по новеньким велодорожкам.

«Долина ручьёв» — одна из точек притяжения для хантымансийцев. Особой популярностью место пользуется зимой. Поблизости находится здание спортивной школы, воспитанники которой проводят здесь тренировки. Остальные жители города тоже рады пройтись по Долине на лыжах, прогуляться пешком или прокатиться на тюбинге.

В Ханты-Мансийске появится и новое место для летнего отдыха. Набережная рядом с авторечвокзалом уже благоустроена в рамках нацпроекта в 2020 году и скоро её ждет новая модернизация. На прилегающем к ней участке появятся веревочный парк и универсальный бассейн.

При строительстве всех объектов обязательно учтут параметры доступной среды и новые зоны отдыха станут удобными для прогулок маломобильных групп населения и родителей с колясками.