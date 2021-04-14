Чиновницу из ХМАО, которая брала взятку кроссовками для мужа, уволили из администрации Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Помните чиновницу из поселения Талинка в Югре, которой поручили разобраться с стихийной рекламой распродажи обуви, а взамен она попросила новые кроссовки для мужа? Так вот, не прошло и недели, как её уволили «в связи с утратой доверия».

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе областной прокуратуры, проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации городского поселения Талинка провела прокуратура Октябрьского района.

Оказалось, что главный специалист местной администрации не составила протокол о правонарушении, которое совершил индивидуальный предприниматель. Взамен она выпросила у бизнесмена кроссовки для мужа – естественно, не перечислив за них ни рубля. Причем глава Талинки не знал, что творится в соседнем кабинете, так как помощница не уведомила начальника о сложившейся ситуации.

По материалам прокурорской проверки против чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Выявив нарушения антикоррупционного законодательства, прокурор Октябрьского района внес в адрес главы городского Талинки представление с требованием об увольнении подчиненной.

Глава администрации тут же принял решение уволить главного специалиста в связи с утратой доверия.

Напомним, согласно уголовному кодексу за мелкое взяточничество (не превышающее десяти тысяч рублей) предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех месяцев. Обвиняемому также могут назначить исправительные работы на срок до 1 года или ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Максимальное наказание санкции части первой указанной статьи - лишение свободы на срок до одного года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», глава поселка Белый Яр в Югре самовольно ввела режим ЧС и стала фигуранткой сразу трех дел. Чиновница старалась порвать контракт с подрядчиком и не слушала жителей аварийного дома.