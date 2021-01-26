«Идет на рекорд»: глава поселка в Югре самовольно ввела режим ЧС и стала фигуранткой сразу трех дел

Елена Никифорова стала фигуранткой сразу трех уголовных дел Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сразу три уголовных дела по статьям «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», «Превышение «должностных полномочий» и «Халатность» возбуждено против главы поселка Белый Яр Сургутского района Елены Никифоровой. Первое дело чиновнице инкриминировали ещё в сентябре 2020 года, второе – в середине января 2021-го и третье – буквально на днях.

По данным следствия, два года назад Никифорова специально пыталась порвать контракт с одним из предпринимателей. За 21 миллион рублей подрядчик должен был отремонтировать дороги, тротуары и прочие «дорожные» объекты. Как и полагается, договор был заключен по результатам аукциона, но главе Белый Яр якобы не нравилось, как подрядчик его исполняет.

Глава поселения искусственно создавала причины, чтобы разорвать контракт с подрядчиком Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщина не единожды направляла претензии предпринимателю о «ненадлежащем выполнении работ» и предъявляла неустойку за «нарушение контрактных обязательств». В общем, делала все, чтобы не дать дорожникам нормально работать. Замученным жалобами подрядчикам пришлось уступить и расторгнуть контракт с администрацией, при том, что они уже приступили к работам. Сама же Никифорова, без проведения конкурса, тут же ввела в поселке режим ЧС (никто так и не понял, зачем) и заключила контракт с другим подрядчиком.

В сентябре 2020 в отношении нее возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Когда распределяли муниципальное жилье, Елена отдала его 17-ти людям, у которых не было никаких прав на улучшение жилищных условий. Те люди, которые действительно нуждались в квартирах, по прихоти Никифоровой остались за бортом.

А вот так выглядела агитка Никифоровой перед выборами. Жители жалеют, что за нее голосовали Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примерно по этому же поводу против главы Белого Яра возбудили дело по статье «Халатность». Местная жительница-инвалид обратилась к прокурору Сургутского района, чтобы те проверили, как администрация поселка соблюдает жилищное законодательство.

Дом, в котором жила женщина, ещё в 2006-м году признали непригодным для жилья. Она не раз приходила на личный прием к главе поселка и просила её обследовать здание и признать его аварийным. Дело в том, что две квартиры – это муниципальная собственность поселка Белый Яр, и в них живут люди на основании договоров социального найма.

Позже Никифорова узнала о том, что здание износилось более чем на 70%, и то, что люди остаются под крышей этого дома – опасно для жизни. Но чиновница не принимала никаких мер, чтобы признать дом аварийным. И только после удовлетворения искового заявления прокуратуры, который поддержал суд апелляционной инстанции, в декабре 2020 года администрация вместе со спецорганизацией признала дом аварийным.

Из-за медлительности Никифоровой были нарушены конституционные и законные интересы жильцов дома. Как результат – ещё одна уголовка в копилку. Сейчас прокуратура направила материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании.

Надо сказать, что жители Белого Яра теперь шутят о том, что их глава «пошла на рекорд», заполучив сразу три уголовных дела. До этого момента ни одна чиновница «не была удостоена столь высоких показателей».