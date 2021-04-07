В Югре чиновница предложила «решить вопрос» за взятку в виде обуви для мужа

Санкция части первой указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Фото: Мария Толстихина

Не шуточный скандал разгорелся в небольшом городском поселении Талинка в Югре. Чиновница из местной администрации, которой поручили разобраться с стихийной рекламой распродажи обуви, предложила предпринимателю уладить вопрос за взятку. Причем не в денежном эквиваленте, а парой новых ботинок для своего супруга.

Ранее в администрацию городского поселения поступило сообщение о том, что некоторые объявления о распродаже обуви размещены в неположенных местах. Госслужащей предстояло прийти в торговый центр, чтобы разобраться.

Магазин она посетила вместе со своим мужем. Протокол об административном правонарушении главный специалист администрации выписывать не стала. Вместо этого она предложила предпринимателю дать ей пару мужской обуви, которую выбрал ее супруг, на безвозмездной основе.

Об инциденте индивидуальный предприниматель сообщил в правоохранительные органы. Дело взяла на контроль прокуратура Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), - отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Югра», сотрудница, в отношении которой возбуждено дело, пока что продолжает работать в администрации городского поселения Талинка.

- Никаких мер со стороны руководства в отношении сотрудника пока что не было применено. На данный момент мы не обладаем большей информацией, чем прокуратура Октябрьского района и прокомментировать ситуацию не можем, - сообщили в администрации муниципального образования.

Отметим, что согласно уголовному кодексу за мелкое взяточничество (не превышающее десяти тысяч рублей) предусмотрен штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Обвиняемому также могут быть назначены исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание санкции части первой указанной статьи - лишение свободы на срок до одного года.