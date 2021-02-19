Врио главы УМВД Нижневартовска уволили из-за школьного урока «ОМОН и митингующие»

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организовало собственную служебную проверку по факту "урока мужества" в нижневартовской школе. Скриншот видео

Временно исполняющего обязанности начальника УМВД в Нижневартовске Олега Сураева уволили после «урока мужества» в школе №42 15 февраля. Полицейские провели ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества необычное занятие с учениками: предложили пойти на полицейских стенка на стенку, закидывая силовиков мячами. «Урок мужества» вызвал резонанс в соцсетях и СМИ, где его окрестили «ОМОН и митингующие».

Как писала «Комсомольская правда» – Югра» ранее, на «урок мужества» в Югре отреагировало Министерство внутренних дел России. Ведомство заявило, что «привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям недопустимо». МВД РФ наложил дисциплинарное взыскание и предупреждение о неполном служебном соответствии на начальника УМВД России по ХМАО-Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова «за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений». О том же самом предупредили и начальника УРЛС УМВД России по ХМАО-Югре полковник внутренней службы Сергея Селезнева и начальника отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску Сергея Усенко.

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организовало собственную служебную проверку.

– В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева, – заявила комиссия УМВД России по ХМАО-Югре.

Кроме того, три сотрудника предупреждены о неполном служебном соответствии – это начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Нижневартовску Антон Шишкин, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по округу Андрей Воронцов и старший специалист группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по г. Нижневартовску Инга Сединкина.

Дисциплинарные взыскания – строгий выговор комиссия наложила на заместителя начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по округу Александра Азевича, старшего специалиста отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижневартовску Вадима Зайнуллина, специалиста отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижневартовску Ямила Бикбова, специалиста группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по Нижневартовску Екатерину Васильеву.

Дополним, собственную проверку так же организовал департамент образования Нижневартовска. По словам директора ведомства Инны Святченко, в проведенном «уроке мужества» не было нарушений требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Она отметила, что директору школы и руководителям других образовательных учреждений рекомендовано пересмотреть план мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части.

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