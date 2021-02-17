В Нижневартовске разразился скандал из-за «урока мужества», который местные полицейские провели в школе №42 ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К удивлению педагогов, вооружившись щитами и защитными касками, силовики предложили ребятам поиграть в игру «ОМОН и митингующие» - так игру назвали в соцсетях. Как выяснила ранее «Комсомольская правда» - Югра», школьникам предложили забросать полицейских мячиками и посмотреть, какая сторона выиграет.Директор школы Галина Гасымова сообщила, что подобных акций с показательными выступлениями в образовательном учреждении прежде еще не было.– Отрадно наблюдать, как дети интересуются мероприятием и с удовольствием участвуют во всех предложенных играх, - сказала она.Местный телеканал «Мегаполис» обнародовал видеозапись с места «побоища». На видео ученики забрасывают баскетбольными мячами сотрудников силовых структур. Потом дети решают тараном взять ряженных ОМОНовцев и протиснуться между полицейскими. «Урок мужества» вызвал неоднозначные мнения в соцсетях: некоторые родители посчитали его перебором.По сведениям местного департамента образования, на двухчасовом уроке ребятам рассказали о героических буднях полицейских и об истории полицейской формы. Однако после неоднозначно игры, получившей большой общественный резонанс, чиновники организовали внутреннюю проверку.В МВД России заявили, что «привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям недопустимо».- 15 февраля в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. Приказом Министра внутренних дел РФ генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по ХМАО-Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном соответствии, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. –О том же самом предупредили и начальника УРЛС УМВД России по ХМАО-Югре полковник внутренней службы Сергея Селезнева и начальника отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску Сергея Усенко.Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о необычном уроке технологии в Тюменской области, где пятиклассников «взяли в заложники» ряженые террористы. Позже власти резко отреагировали на эту выходку. Оказалось, что конспект урока написал учитель ОБЖ и технологии.