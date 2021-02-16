Весьма необычно прошел «Урок мужества» в школе №42 города Нижневартовска, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Вооружившись щитами и защитными касками, местные полицейские сыграли с учениками в игру «ОМОН и митингующие». Школьникам предложили забросать полицейских мячиками и посмотреть, какая сторона выиграет.- Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было, – говорит директор школы Галина Гасымова. – Отрадно наблюдать, как дети интересуются мероприятием и с удовольствием участвуют во всех предложенных играх.Видеозапись с места «побоища» оказалась у местного телеканала «Мегаполис». На кадрах видно, как ученики, изображающие участников митинга, забрасывают баскетбольными мячами сотрудников ОМОНа. Потом «митингующие» решают тараном взять ОМОН и протиснуться между полицейскими. В социальных сетях к неоднозначному «уроку мужества» отнеслись двояко: некоторые родители посчитали его перебором.В местном департаменте образования объяснили, что на двухчасовом мероприятии ребятам рассказывали о героических буднях полицейских и об истории полицейской формы. Однако, по словам директора департамента Инны Святченко, внутреннюю проверку по факту проведения такого мероприятия все-таки устроили.- Мы выясним, соответствует ли оно закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц, - подчеркнула Святченко.Как сообщается на сайте УМВД по ХМАО-Югре, в этот же день здесь проходил День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, при поддержке Общественного совета. Мероприятие открыл руководитель отдела по работе с личным составом Управления подполковник внутренней службы Сергей Усенко, напомнивший ребятам о подвиге российских солдат, отдавших жизнь за Родину.Выступила и психолог Ленара Фаизова, поведавшая ребятам о том, какими моральными качествами должен обладать страж правопорядка, чтобы достойно нести службу. Финалом мероприятия стало знакомство учеников с правилами поступления в ВУЗы системы МВД. Специалист отдела кадров Оксана Дресвянина даже пригласила учеников на экскурсию в Управление.Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о необычном уроке технологии в Тюменской области, где пятиклассников «взяли в заложники» ряженые террористы. Позже власти резко отреагировали на эту выходку. Оказалось, что конспект урока написал учитель ОБЖ и технологии.