В Югре отец три месяца избивал дочерей-школьниц из-за плохих оценок

По неподтвержденной пока информации, на отца заявила одна из дочерей Фото: Татьяна Коркина

«Истязание несовершеннолетнего». Такую статью инкриминируют 47-летнему жителю города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа. В течение трех месяцев, с июля по октябрь 2020 года, мужчина неоднократно избивал двух своих дочерей – 11-ти и 12-ти лет. Причина зверства папаши банальная: девчонкам ставили плохие оценки в школе, они не выполняли домашнюю работу, а вместо учебы не выпускали из рук мобильники.

Узнав про низкую успеваемость девочек, отец решил «конкретно взяться за дочерей».

- Будучи обязанным заботиться о здоровье, психическом и нравственном развитии своих детей, мужчина под предлогом воспитательных мер систематически наносил удары руками по различным частям тела несовершеннолетних, причиняя им физические и психические страдания, - рассказали в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

Кстати, это не первое уголовное дело, которое возбудили против горе-отца. Некоторое время назад мужчину стали подозревать в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угрозе убийством».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По неподтвержденным пока данным, на отца заявила одна из дочерей мужчины. Мать девочек умерла несколько лет назад, а «забота» о дочерях легла на плечи отца.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в центре социальной помощи Сургута воспитатель до синяков избила шестилетнего ребенка. Отец мальчика уверяет, что этот случай не единственный.