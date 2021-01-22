В Когалыме отец избивал дочерей за невыполнение домашней работы Фото: pixabay.com

Следственные органы в Когалыме по материалам проверки, проведенной прокуратурой города, завели уголовное дело против 47-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по статье "истязание несовершеннолетнего".

Как выяснили следователи, с июля по октябрь 2020 года отец неоднократно бил своих 11 и 12-летних дочерей . Побои за низкие оценки успеваемости в школе, невыполнение школьных заданий и домашней работы, длительное пользование мобильным телефоном - так издевался над девочками тот, кто обязан заботиться о здоровье, психическом и нравственном развитии своих детей. Но для мужчины систематические удары руками по различным частям тела дочерей являлись предлогом воспитательных мер.

В отношении этого мужчины органы власти уже возбуждали уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угрозы убийством".

На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается.

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