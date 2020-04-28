В Югре кассирша банка, промотавшая в онлайн-казино почти 60 миллионов рублей, отправится под суд

Дело бывшего кассира-контролера о хищении 59 миллионов рублей из отделения одного из банков в Нефтеюганске передано суд. Женщина обвиняется сразу по двум статьям: в похищении чужого имущества в особо крупном размере, которое доверили виновному, и в отмывании денег в особо крупном размере, которые мадам получила после совершения преступления.

Бешеные деньги

Летом 2019 года Югру облетела новость о том, что кассир банка украла от пяти до десяти миллионов рублей. При этом оговаривалось, что сумма похищенного может быть и больше. Аудиторы и следователи несколько месяцев выясняли, сколько же на самом деле пропало денег. Озвученная сумма стала шоком для небольшого югорского городка - более 59 миллионов рублей.

На бешеные деньги для любого среднестатистического россиянина можно купить не одну квартиру, купить дорогое авто, выучить за границей детей, отдохнуть на славу, инвестировать... Но деньги просто пропали, осев на счетах владельцев онлайн-казино.

О злоумышленнице известно, что ей 38 лет, она одна воспитывает двоих детей, до задержания работала в банке. До вынесения приговора суда её имя не раскрывают. Деньги югорчанка крала несколько месяцев из ячеек для банкоматов. Всякий раз женщина брала сумму и прокручивала ее в онлайн-казино и на инвестиционных площадках, как брокер. Все что выигрывала - переводила на личную банковскую карту и тратила на свои нужды. По всей видимости, играть на бирже ей удавалось плохо: во время задержания денег при ней было немного.

Не подумала о детях

Не заметить недостачу в банке не могли и заподозрили в кражах сотрудницу, которая имела прямой доступ к деньгам. Кассира задержали. Тогда ее подозревали в краже 10 миллионов рублей.

- Часть денег у женщины изъяли, остальное ушло на счета неизвестных. Югорчанка планировала сделать крупную ставку, выиграть и вернуть украденное, оставшись с прибылью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО.

О том, что сотрудница стащила деньги, подтвердили и в пресс-службе банка.

- Наша служба безопасности вместе с полицией Нефтеюганска установила и задержала всех участников противоправных действий, которые похитили деньги, - сообщили они.

В 2020 году следователи навали полную сумму недостачи. Оказалось, что кассирша украла не 10, а 60 (!) миллионов рублей.

При задержании денег у злоумышленницы было малоФото: pixabay.com

Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, с февраля по июль 2019 года кассир-контролер отдела кассовых операций похитила из загруженных кассет банкоматов 59 миллионов рублей. Чтобы замести следы, женщина зачисляла их на виртуальный электронный счет на торговой платформе онлайн-инвестиций, совершала с ними финансовые операции, а затем переводила на свою банковскую карту и тратила на себя любимую.

Земляки злоумышленницы в соцсетях бурно обсуждают громкое дело о краже. Но есть и те, кто жалеет неудачницу-кассира.

- Искренне жаль женщину и её детей! Вряд ли ей удастся избежать наказания... Не подумала о детях, - пишут они.

Многие сравнивают преступление землячки с кражей денег из банка кассиром из Башкирии Луизой Хайруллиной. После этого ее семья исчезла из Салавата, где жила и работала Луиза, а нашли ее, детей и мужа спустя месяц в Казани.

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