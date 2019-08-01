Куда ушли миллионы? В Нефтеюганске за кражу денег из кассы задержана кассир банка

До исполнения мечты о красивой и обеспеченной жизни у тихой кассирши из города Нефтеюганск, расположенного в самом благополучном регионе России – Югре, оставалось совсем немного: деньги на ставку и удача. Но сбыться планам было не суждено.

Куда исчезли миллионы?

В операционный зал здания банка вошли оперативники, и кассир поняла – это за ней. Женщина отложила текущие документы, и в последний раз привычно пересчитала деньги в кассе. Жительница Нефтеюганска ничем внешне не выделялась среди других горожан: двое детей, финансовые проблемы, работа обычным кассиром в банке. На помощь близких людей югорчанка рассчитывать не стала и решила сама «добыть счастье». Благо, что доступ к его реализации был у неё в руках.

В течение месяца женщина забирала из банковских боксов деньги, чтобы сделать ставку и, наконец, выиграть миллионы. Раз за разом, забирая крупные суммы, она думала, ещё чуточку и всё сбудется. Кассирша и сама не заметила, как в попытках сорвать куш, она потратила эти самые миллионы впустую.

Миллионы потрачены впустую. Фото с сайта pixabay.com

Если бы точными, пять миллионов семьсот тысяч рублей недостачи обнаружили во время проверки сотрудники банка. Вора нашли среди своих же. Дело оказалось громким, ведь югорчанка пошла по следам своей коллеги из Башкортостана Луизы Хайруллиной, которая сбежала с 25 миллионами рублей, украденными из отделения «Россельхозбанка».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк дала комментарий по поводу случившегося:

- Сотрудниками полиции Нефтеюганска задержана служащая кредитно-финансовой организации, подозреваемая в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Было установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Крупную сумму она по частям вынесла из банка за месяц, а отсутствие валюты в боксах объясняла техническими сбоями.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Женщина находится под домашним арестом.

Как заявили оперативники, в квартире, где женщина проживает с детьми, проводили обыск, но денег правоохранители не обнаружили. Объяснение задержанной о том, куда делась довольно крупная сумма, повергло следователей в шок – деньги предприимчивая леди потратила на ставки в онлайн-казино.

На кон поставила судьбу детей

Югорчане, узнав, про кражу миллионов сотрудницей банка пришли в оторопь. Удивление вызвал не сам факт кражи, а то, что деньги ушли в неизвестном направлении. Женщине придётся ответить за преступление, отправившись за решётку. В соцсетях подписчики различных югорских пабликов, в целом, не осуждают кассиршу, сводя тему к шуткам про ипотечные кредиты, но есть и те, кто искренне переживает за судьбу ее детей.

«Вот как надо воровать! Миллионы! Сядет да выйдет, но зато с квартирой! А то и с двумя. А мне ипотеку 20 лет платить», «Карл, хочу кассиром в банк! Сколько там? Лет 5-7 дадут? Ну и пофиг. Не 25 лет ипотеки зато!», «похоже это новый челлендж у кассиров банкиров. Прикольно таки!», «искренне жаль женщину и её детей! Вряд ли ей удастся избежать наказания...Что теперь с детками будет?!», «странно, двое детей есть, а мозга нет», - пишут пользователи групп в социальных сетях.

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