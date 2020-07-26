2020-07-26T23:17:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 27 июля 2020: смерть четырех пациентов и Сургут в антилидерах по приросту заболевших за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 27 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 27Коронавирус в Югре, последние новости на 27Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 27 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 27 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 38 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 192 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Статистика по коронавирусу от Яндекса

По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 15442 случая коронавирусной инфекции, 11255 - выздоровели, 124 человека ранее умерли (четверо за минувшие сутки), 19352 жителей региона подлежат наблюдению, 51762 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

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ИСТОЧНИК KP.RU

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