2020-07-26T10:58:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургут оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 192 новых случая заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 38, Нижневартовск – 37, Ханты-Мансийск – 37, Сургутский район – 17, Нягань – 9, Радужный – 8, Нефтеюганск – 7, Лангепас – 6, Советский район – 6, Ханты-Мансийский район – 6, Когалым – 4, Покачи – 3, Пыть-Ях – 3, Югорск – 3, Мегион – 2, Нефтеюганский район – 2, Нижневартовский район – 2, Октябрьский район – 1, Урай – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 15442.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 68, с симптомами ОРВИ - 101, в бессимптомной форме заболевания – 23. По месту инфицирования: контактные установлены – 180, в 12 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 59 пациентов тяжелое – они в реанимации, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июля 2020 года составило 15442 человек
Погода в Югре 26 июля: облачный день
В Нефтеюганске задержаны подозреваемые в краже инструментов
Полицейские Югры выявили факт получения взятки
Сургутянка потеряла деньги в надежде заработать
Наталья Комарова приняла участие в открытии Всемирной шахматной олимпиады
Погода в Югре 25 июля: пасмурно и прохладно
В Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров леса
В Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнка
Жители Нижневартовска получат газовую котельную в новом году
В медицинских учреждениях Югры сократится число коек для больных COVID-19
Жительница Нефтеюганского района сбила приятеля, катаясь на тракторе
Югорчан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, поддержат продуктовыми наборами
В Нижневартовске директор «Цента гигиены и эпидемиологии» обвиняется в подделке анализов
Многодетным семьям Югры компенсируют расходы на детский отдых
В Сургуте центр по размещения бездомных животных отремонтируют на 5 миллионов рублей
В Югре мошенники придумали новый способ обмана – «защитные счета» для хранения денег
Количество заболевших в Югре достигло 15 тысяч человек
Югорчанин Иван Кирилов занял третье место в контрольной тренировке по бегу на три тысячи метров
За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали несколько подростков
В Югре полыхает почти 7 тысяч гектаров леса