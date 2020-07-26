Сургут оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

В Югре лабораторно подтверждены 192 новых случая заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 38, Нижневартовск – 37, Ханты-Мансийск – 37, Сургутский район – 17, Нягань – 9, Радужный – 8, Нефтеюганск – 7, Лангепас – 6, Советский район – 6, Ханты-Мансийский район – 6, Когалым – 4, Покачи – 3, Пыть-Ях – 3, Югорск – 3, Мегион – 2, Нефтеюганский район – 2, Нижневартовский район – 2, Октябрьский район – 1, Урай – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 15442.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 68, с симптомами ОРВИ - 101, в бессимптомной форме заболевания – 23. По месту инфицирования: контактные установлены – 180, в 12 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 59 пациентов тяжелое – они в реанимации, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.