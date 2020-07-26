2020-07-26T10:41:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июля 2020 года составило 15442 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 26 июля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июля 2020 года составило 15442 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июля 2020 года составило 15442 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 июля 2020 года: 15442 человек, за сутки зафиксировано 292 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 5765 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3110 человек.

- В стране зарегистрировано 812485 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 600250 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 77 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 13269 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 15442 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июля 2020 года составило 15442 человек
Погода в Югре 26 июля: облачный день
В Нефтеюганске задержаны подозреваемые в краже инструментов
Полицейские Югры выявили факт получения взятки
Сургутянка потеряла деньги в надежде заработать
Наталья Комарова приняла участие в открытии Всемирной шахматной олимпиады
Погода в Югре 25 июля: пасмурно и прохладно
В Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров леса
В Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнка
Жители Нижневартовска получат газовую котельную в новом году
В медицинских учреждениях Югры сократится число коек для больных COVID-19
Жительница Нефтеюганского района сбила приятеля, катаясь на тракторе
Югорчан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, поддержат продуктовыми наборами
В Нижневартовске директор «Цента гигиены и эпидемиологии» обвиняется в подделке анализов
Многодетным семьям Югры компенсируют расходы на детский отдых
В Сургуте центр по размещения бездомных животных отремонтируют на 5 миллионов рублей
В Югре мошенники придумали новый способ обмана – «защитные счета» для хранения денег
Количество заболевших в Югре достигло 15 тысяч человек
Югорчанин Иван Кирилов занял третье место в контрольной тренировке по бегу на три тысячи метров
За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали несколько подростков
В Югре полыхает почти 7 тысяч гектаров леса