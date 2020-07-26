26 Июль 2020 2020-07-26T10:41:27+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июля 2020 года составило 15442 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 26 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 июля 2020 года: 15442 человек, за сутки зафиксировано 292 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 5765 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3110 человек.

- В стране зарегистрировано 812485 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 600250 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 77 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 13269 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 15442 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU