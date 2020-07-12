Коронавирус в Югре, последние новости на 13 июля 2020: камеры на детских площадках Ханты-Мансийска и очаг в Когалыме

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 13 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 13 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 36 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 267 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Когалыме. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Одна из главных новостей дня: на детских площадках Ханты-Мансийска для профилактики коронавируса устанавливают камеры. Предпринимаемые в городе меры помогли снизить заболеваемость почти в три раза.

- Особое внимание уделяется защите детей и подростков. Усиленно ведётся дезинфекция игровых площадок. В качестве дополнительного предупреждения комплексы ограждаются сигнальными лентами, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 12204 случаев коронавирусной инфекции, 6861 - выздоровели, 91 человек ранее умерли, 19354 жителей региона подлежат наблюдению, 41975 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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